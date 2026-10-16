МВД: Мошенники стали воровать аккаунты «Госуслуг» через поддельные письма ФНС

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт», – заявила Волк в Max.

На фальшивом ресурсе, копирующем государственный сервис, пользователей просят авторизоваться и ввести код из уведомления. После этого жертве сообщают о взломе учетной записи на «Госуслугах» и предлагают позвонить в техподдержку, которая оказывается мошенническим кол-центром.

Для защиты данных МВД рекомендует проверять налоговую информацию только в личном кабинете на сайте ФНС или в официальном приложении. В ведомстве призвали не переходить по ссылкам в мессенджерах и не оставлять личные данные на сомнительных страницах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что мошенники начали красть пароли от «Госуслуг» под видом выдачи загранпаспортов. На прошлой неделе мошенники придумали схему с фейковым обновлением «Госуслуг». В начале месяца на портале запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от злоумышленников.