Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза

Премьер Нидерландов Йеттен сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС

Tекст: Мария Иванова

Все страны Европейского союза оказались недовольны предложением по формированию нового многолетнего бюджета, передает РИА «Новости».

«Я бы скорее сказал, что вчерашняя встреча временами проходила в довольно напряженной атмосфере… все страны еще раз четко обозначили свое отношение к предложению, которое сейчас лежит на столе. Если коротко, все крайне недовольны», – сказал Йеттен.

По словам главы нидерландского правительства, финансовый документ в предложенном виде недостаточно проработан и должен в большей степени фокусироваться на безопасности, конкурентоспособности и усилении контроля над миграцией.

Ранее лидеры Нидерландов, Германии, Дании, Австрии и Финляндии потребовали сократить на несколько сотен миллиардов евро проект бюджета Еврокомиссии на 2028–2034 годы. План увеличить расходы на 60% они назвали политически и экономически нереалистичным на фоне проблем с государственными финансами у ряда стран-членов.

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