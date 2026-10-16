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    16 октября 2026, 10:47 • Новости дня

    Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян

    Академик РАН Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян, так как для заражения необходим очень тесный контакт с носителем вируса, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

    «Не надо опасаться, россиянам надо быть бдительными. То, что их госпитализировали, это нормально, называется обсервацией. То есть это абсолютно здоровые люди, которые были в контакте первичном, контакт первого уровня», – передает слова академика РИА «Новости».

    По словам Геннадия Онищенко, для передачи вируса необходим очень плотный контакт, например, через дыхание, кашель, общую одежду, пот, кровь или другие биологические жидкости.

    Ранее в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы. Отмечается, что их состояние удовлетворительное, а клинические проявления заболевания отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян.

    В регионе госпитализировали пятерых человек с подозрением на инфекцию.

    14 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого

    Ватикан: Папа римский Лев XIV спокойно провел первую ночь после операции

    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV спокойно перенес первую ночь после успешной хирургической операции по удалению части правого легкого.

    Ожидается, что дополнительные сведения о состоянии понтифика появятся позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Накануне вечером стало известно, что в ходе операции Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла успешно и без осложнений. Папа Римский находился в операционной около трех часов, при этом само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    В воскресенье Лев XIV рассказал о предстоящей операции из-за легочного узелка, который врачи обнаружили на ранней стадии. Выступая перед верующими после традиционной проповеди, он отметил, что согласился на удаление образования по рекомендации медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врачи удалили папе римскому Льву XIV часть легкого.

    В понедельник Ватикан отменил все аудиенции понтифика.

    В воскресенье специалисты оценили возможный срок восстановления главы католической церкви.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций

    Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании специализированного автономного программного обеспечения, которое позволяет за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослых пациентов.

    В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.

    «Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».

    Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.

    Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

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    15 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

    Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.

    Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

    «Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.

    Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    16 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа

    Врач Баранов заявил о возможности вывести диабет в ремиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    Кардинальное изменение образа жизни и снижение процента жира могут вывести диабет второго типа на ранних стадиях в полноценную ремиссию, заявил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

    Специалист пояснил, что второй тип недуга чаще встречается у взрослых людей из-за малоподвижного образа жизни и избыточного веса, когда клетки организма теряют чувствительность к вырабатываемому инсулину.

    «Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни <...> можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически – вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», – сказал он РИА «Новости».

    Медик предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни болезнь вновь может вернуться.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в стране сахарным диабетом первого и второго типов страдают более 6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией и указал на причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    Кардиолог назвал диабет одной из причин ускоренного старения сердца.

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    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

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    14 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Мясников предостерег от ежедневного приема препаратов железа

    Врач Мясников посоветовал принимать препараты железа через день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты железа следует принимать через день, чтобы избежать выработки белка, препятствующего всасыванию микроэлемента.

    По словам специалиста, при частом приеме железа в организме повышается уровень белка, который блокирует усвоение этого микроэлемента. Врач уточнил, что чем чаще железо поступает в организм, тем больше такого белка вырабатывается, пишет Lenta.ru.

    «Почему мы говорим: «Принимайте через день?» Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.

    В феврале врач сообщил, что привычка пользоваться доставкой еды превращает россиян в американцев.

    В прошлом году он осудил поведение отказывающихся от приема статинов пациентов в новогодние праздники.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    15 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака

    Минздрав зарегистрировал российский препарат от опухолей мозга и пищевода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат «Нимоланцим», предназначенный для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

    Новый медикамент может применяться при лечении опухолей головы и шеи, а также пищевода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований… «Нимоланцим», международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО «Ланцет», – рассказали в пресс-службе.

    В министерстве добавили, что препарат также предназначен для лечения пациентов с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    Также специалисты назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Кроме того, академик Александр Гинцбург анонсировал создание трех новых вакцин от онкологических заболеваний.

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    15 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Рошаль объяснил нежелание называть клиники своим именем

    Рошаль призвал не называть клиники его именем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль признался, что не хотел бы, чтобы клиники в Москве и Подмосковье называли его именем из-за двойной ответственности.

    «Я никогда не хотел, чтобы клинику называли моим именем, и сейчас не хочу», – заявил Рошаль.

    Он пояснил, что люди часто путают Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Рошаль отметил, что каждое утро читает отзывы родителей об обоих учреждениях, и теперь его ответственность удвоилась, передает ТАСС.

    По его словам, плохой отзыв для больницы – это сигнал о боли родителей, а не упрек, и к пациентам нужно относиться как к своим детям.

    НИИ детской хирургии и травматологии отмечает 130-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в клинику Рошаля доставили ребенка, пострадавшего в Брянской области.

    Леониду Рошалю вручили премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года.

    В апреле прошлого года президент Владимир Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.

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    16 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Онищенко назвал самую опасную инфекцию в мире

    Онищенко назвал грипп самой опасной в мире инфекцией

    Tекст: Катерина Туманова

    Грипп остается самой опасной инфекцией в мире из-за риска тяжелых системных осложнений у сотен миллионов заболевших, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Не надо недооценивать грипп, это сейчас самая опасная инфекция, ею болеют сотни миллионов человек. После перенесенного заболевания у людей, особенно у тех, у кого имеются хронические заболевания, возникают системные осложнения, до которых лучше не доводить», – подчеркнул Онищенко в беседе с РИА «Новости».

    Академик отметил, что пока уровень заболеваемости не превышает норму ни в одном российском регионе, однако рост уже начался.

    Резкое похолодание в европейской части страны спровоцирует более интенсивный подъем заболеваемости, поэтому необходимо сделать прививку.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее прогнозировала пик заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России. Министр Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

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    15 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом

    ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная организация здравоохранения призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, от которого ежегодно умирают более 3,5 млн человек.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.

    Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.

    Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.

    В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.

    В январе отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой.

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    15 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

    Ученые Сеченовского университета нашли связь сигнальных белков с раком легкого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови связаны с раком легкого, что в будущем может стать дополнительным инструментом диагностики.

    Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».

    «Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.

    В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.

    Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    15 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Минздрав назвал сроки появления первого российского грудного импланта

    Минздрав: Первый российский грудной имплант выйдет на рынок в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова заявила, что первый отечественный грудной имплант появится в больницах в 2028 году.

    Отечественный грудной имплант, не уступающий зарубежным аналогам по качеству, станет доступен российским пластическим хирургам через два года, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились создать отечественный имплант, который не будет уступать по своим характеристикам самым лучшим зарубежным имплантам. В 2025 году он получил регистрационное удостоверение», – сказала Мантурова.

    Специалист уточнила, что работа над медицинским изделием началась пять лет назад при участии ведущих хирургов и производителей оборудования. В настоящее время проводятся необходимые клинические исследования, после завершения которых российские клиники смогут массово использовать отечественный продукт в операционных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клиника пластической хирургии IQ Plastique оказалась под угрозой закрытия. До этого хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди. Также пластический хирург Минздрава раскрыла тайну женской красоты.

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