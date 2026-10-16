Минэнерго предложило сместить основные объемы добычи угля на восток

Цивилев сообщил о планах перенести основные объемы добычи угля на восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам главы ведомства, к 2050 году производство угля в стране по целевому сценарию должно вырасти до 662 млн тонн по сравнению с 435 млн тонн в 2025 году, передает ТАСС.

«Ключевым направлением достижения этого показателя является совершенствование системы выдачи лицензий на разработку месторождений, что позволит увеличить долю открытой добычи и сместить основные объемы угледобычи на восток страны (для оптимизации логистики), увеличить производительность труда на угольных предприятиях», – сказал Цивилев.

Согласно планам правительства, доля открытого способа добычи будет постепенно увеличиваться. Ожидается, что с 78,4% в 2024 году она вырастет до 80–83% к 2036 году, а к 2050 году достигнет 85%.

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что в текущем году российские угольные предприятия добудут открытым способом 79% от общего объема. В кабинете министров ранее отмечали, что в период с 2018 по 2025 год этот показатель вырос с 75,1% до 79,3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Цивилев назвал приоритеты угольной отрасли России.

В четверг министр оценил перспективы ее развития.

Кроме того, власти спрогнозировали увеличение доли экспорта угля до 27% к 2050 году.