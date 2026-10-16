Партия Нетаньяху уступила лидерство в Израиле

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно результатам нового опроса газеты Maariv, партия «Ликуд» потеряла два мандата и получила бы 18 мест в Кнессете, тогда как арабские партии в сумме набрали рекордные 14 мандатов, пишет Israel National News.

Если бы выборы состоялись сейчас, крупнейшей фракцией в израильском парламенте стала бы партия Гади Айзенкота с 21 мандатом. Третье место занял бы блок Нафтали Беннета и Яира Лапида с 13 местами. Четыре политические силы, включая партию «Наш дом Израиль», получили бы по восемь мандатов.

Нынешние партнеры по коалиции получили бы 47 мандатов, а левоцентристский блок – 51. Появление новых политических объединений правого толка может привести к равенству сил между правым и левоцентристским политическими лагерями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия Израиля отстранила ведущие арабские партии от участия в голосовании. Израильский премьер предложил лишать гражданства за критику армии.