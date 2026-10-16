Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане

Лавров: Последствия действий США и НАТО в Афганистане будут еще длительное время

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы стараемся быть реалистами и в связи с этим понимаем, что преодолевать печальные наследия, оставленные Соединенными Штатами и другими странами НАТО после двух десятилетий бесславной оккупации Афганистана, придется еще длительное время», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр отметил, что террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) открыто пытается подорвать усилия правительства в Кабуле по стабилизации ситуации в стране.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва продолжает оказывать помощь Душанбе в укреплении таджикско-афганской границы. По его словам, в рамках ОДКБ принимаются все необходимые меры для своевременных поставок союзникам вооружения, военной техники и технических средств охраны рубежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Совбезе предупредили об угрозе от военной инфраструктуры США в Афганистане.

В феврале Кабул пообещал предотвратить новые прорывы контрабандистов в Таджикистан.