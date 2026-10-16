ЕЦБ разрешил банку UniCredit поглотить Commerzbank

Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

Tекст: Дарья Григоренко

Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

«Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.