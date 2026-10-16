КНДР испытала с субмарины два типа стратегических крылатых ракет

Tекст: Игорь Иножарский

Пуски двух типов стратегических крылатых ракет с подводной лодки были проведены КНДР в среду у восточного побережья страны, при этом государственное агентство KCNA опубликовало снимок дизель-электрической субмарины «Херо Ким Гун Ок» в море и заявило, что испытания предназначались для проверки готовности подводных боевых систем и надежности сдерживания, пишет The War Zone.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что отслеживал запуски от подготовки до терминальной фазы и установил, что одна ракета была выпущена из вертикальной пусковой установки, а другая – из торпедного аппарата, что соответствует особенностям «Херо Ким Гун Ок», хотя KCNA не уточнило тип субмарины и дальность полета ракет. Аналитики не исключают, что Пхеньян мог использовать другой подводный стенд, совмещая реальные пуски с изображениями новой лодки в пропагандистских целях, но подтверждение южнокорейских военных, что огонь велся именно с субмарины, усиливает версию об участии этого корабля.

Субмарина водоизмещением около 3 тыс. т, обозначенная как первая «тактическая ядерная ударная подводная лодка» КНДР, была торжественно представлена в сентябре 2023 года и остается глубоко модернизированным вариантом проекта времен холодной войны с десятью шахтами в характерном «горбе» за рубкой и торпедными аппаратами в носовой части. На церемонии спуска на воду лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «вооружение флота ядерным оружием не допускает дальнейших задержек», и нынешние пуски, по оценкам экспертов, могут означать начало полномасштабных испытаний боевых систем перед вводом лодки в строй.

Ранее КНДР уже отрабатывала пуски крылатых ракет с подлодок: в марте 2023 года сообщалось об испытаниях с более старой субмарины «8.24 Ёнун», а в январе 2024 года Пхеньян заявил о запуске с нее стратегических крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Последняя серия подводных и наземных испытаний, включая сообщения о гиперзвуковых ракетах в сентябре и начале октября, рассматривается как попытка КНДР расширить арсенал средств доставки, затрудняя военное планирование для Южной Кореи, США и Японии и одновременно продвигая проекты более совершенных, в том числе атомных, ударных подлодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг КНДР испытала два типа крылатых ракет с подводной лодки. В тот же день северокорейские власти заявили о запуске новых крылатых ракет с подводных лодок как об элементе усиления сдерживания. Во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.