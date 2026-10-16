Пресс-секретарь Белого дома заступила на пост через шесть дней после предложения

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета The Guardian, представитель администрации позвонил проживающей в Лос-Анджелесе Кэти Закарии 7 октября и попросил приехать в Вашингтон. Через два дня ей официально предложили работу, а уже в понедельник она вышла на новую должность, передает РИА «Новости».

«Я прилетела домой, собрала две сумки, поздоровалась с детьми, мужем и собаками», – описала свои спешные сборы Закария.

На этом посту она сменила Кэролин Левитт, ушедшую в отставку в августе. Первый брифинг Закарии прошел во вторник и продлился 14 минут, тогда как у ее предшественницы они занимали около 40 минут. Столь короткое выступление вызвало критику СМИ, однако новый пресс-секретарь объяснила это нехваткой времени на подготовку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду администрация президента высоко оценила дебютное выступление Закарии.

Во вторник Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга.