В США арестован трансгендер-неонацист за подготовку стрельбы в храме

Tекст: Игорь Иножарский

Полиция арестовала Папоракиса, который планировал открыть огонь в храме города Орора. Злоумышленник приехал на место с модифицированной винтовкой, 300 патронами и в тактическом снаряжении, однако его оружие заклинило, и он вернулся домой, пишет Fox News.

Дома подозреваемый попытался найти в интернете способы починить винтовку и позвонил коллеге, рассказав о намерении устроить массовое убийство. Коллега сообщил о звонке в полицию, что позволило получить ордер на обыск и задержать молодого человека до возвращения в храм. «Именно один смелый представитель общественности выходит вперед, чтобы предотвратить нападения», – заявил исполняющий обязанности специального агента отделения ФБР в Чикаго Лукас Ротхаар.

При обыске правоохранители обнаружили восьмистраничный манифест, в котором задержанный называл себя неонацистом. В тексте выражалась ненависть к евреям, афроамериканцам и индийцам, которых он планировал убить. Суд постановил оставить Папоракиса под стражей без права внесения залога. По данным NBC Chicago, в тюрьме он продолжит получать гормональные инъекции для перехода, а также лечение от депрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Индия выразила обеспокоенность ростом расистских настроений в США. Полиция США предотвратила массовую стрельбу в индуистском храме. В прошлом году ФБР предотвратило теракт на военной базе в Мичигане.