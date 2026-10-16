Минобрнауки объявило о ежегодной индексации зарплат преподавателей вузов

Зарплаты преподавателей вузов решили ежегодно индексировать с 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

Зарплаты педагогов высшего образования в России планируют увеличивать более чем на 6,8% каждый год, передает РИА «Новости».

«В параметрах бюджета на 2027 год индексация заработной платы указанных категорий работников запланирована в размере 6,8%, на 2028-й – 6,9%, на 2029-й год – 7,1%», – сказал Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Госдуме предложили узаконить ежегодную индексацию зарплат россиян.

В мае прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о росте индексации зарплат бюджетников.

В начале прошлого года президент Владимир Путин потребовал соблюдать нормативы зарплат преподавателей.