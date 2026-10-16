Лавров предупредил об угрозе цветных революций в любой стране мира

Лавров назвал любую страну мира возможной жертвой цветных революций Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Жертвой геополитической экспансии Запада, оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азии», – заявил Сергей Лавров РИА «Новости» в ходе пленарного заседания конференции ОДКБ, ШОС и СНГ по вопросам безопасности.

Министр иностранных дел отметил, что обстановка в регионе остается стабильной и подходит для международного взаимодействия. Он высоко оценил усилия лидеров центральноазиатских государств по формированию благоприятных условий для партнерства.

Руководитель российского ведомства добавил, что сохраняются определенные неочевидные угрозы, исходящие от ряда внешних сил. По его словам, такие игроки стремятся реализовать собственные геополитические амбиции, полностью игнорируя специфику и интересы дружественных народов Центральной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил о кардинальной трансформации мира.

Министр указал на неизменность целей спецоперации в отличие от позиции Запада.