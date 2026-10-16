Экс-руководители предприятия Минтранса получили сроки за хищение 100 млн рублей

Суд дал до 7,5 лет экс-главам предприятия Минтранса за хищение 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мосгорсуд признал законными приговоры бывшим руководителям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», осужденным за мошенничество при разработке информационной системы транспортной безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Симоновского районного суда Москвы в отношении бывших руководителей подведомственного министерству транспорта Российской Федерации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» – генерального директора Ю. Спасского, заместителя генерального директора В. Парахина и руководителя проектов Р. Лаврентьева, совершивших хищение 100 млн рублей, выделенных Минтрансом России на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности», – заявили в ведомстве.

Суд установил, что в конце 2020 года фигуранты дезинформировали руководство министерства и инициировали заключение контракта на модернизацию ключевой системы безопасности пассажиров. Проект предполагал интеграцию механизмов обмена данными между ведомствами в условиях распространения коронавируса, однако фактически эти функции были внедрены еще за несколько месяцев до заключения договора.

В результате апелляционного рассмотрения заместитель гендиректора предприятия Парахин приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей, гендиректор Спасский получил семь с половиной лет со штрафом в 800 тыс. рублей, а руководитель проектов Лаврентьев осужден на шесть с половиной лет и оштрафован на 500 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд арестовал чиновников Минтранса Кубани по делу о коррупции.

Ущерб от хищений в ведомстве предварительно достиг 2 млрд рублей.