Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.