Der Spiegel: Главком ОВС НАТО назвал кабмин Германии мотором альянса

Tекст: Мария Иванова

«Я не беспокоюсь насчет Германии. Федеральное правительство реально стало мотором НАТО, это очень впечатляет», – рассказал Гринкевич. Он добавил, что рад грядущему назначению генерального инспектора ВС ФРГ Карстена Бройера начальником Военного комитета, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Вильнюс и Берлин ранее договорились о переброске в Литву 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала бригады Бундесвера на постоянную дислокацию к 2027 году для укрепления восточного фланга НАТО. При этом германская пресса сообщала о сложностях с укомплектованием подразделения, из-за чего рассматривается возможность принудительных командировок.

Опросы исследовательского института Infratest dimap показывают, что рейтинг одобрения деятельности канцлера Фридриха Мерца упал до рекордно низкого уровня в 10%. Этот показатель стал минимальным для главы правительства ФРГ за всю историю проведения подобного опроса с 1997 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главком ОВС НАТО назвал рутинным создание «теории победы».

В прошлом месяце власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО.