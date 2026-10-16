Президент Кипра предложил вдвое сократить срок планирования евробюджета

Президент Кипра предложил Евросоюзу перейти на трехлетний бюджет

Tекст: Игорь Иножарский

Европейскому союзу следует рассмотреть возможность утверждения бюджета на три или четыре года, чтобы не пытаться спланировать траты блока сразу на семилетку, пишет Politico.

По мнению Христодулидиса, более короткий срок финансового планирования окажется приемлемее для некоторых государств. «Вы не знаете, какой будет ситуация в 2030, 2031 году. Я имею в виду, посмотрите, что произошло с ковидом, с событиями на Украине... Сегодня невозможно заявить обо всех своих приоритетах», – отметил политик в кулуарах саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Христодулидис добавил, что шансы на согласование документа до конца года невелики из-за предстоящих в ноябре выборов в Испании. Кроме того, он ожидает сокращения итогового бюджета примерно на 10-11% по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии.

В настоящее время долгосрочный бюджет Евросоюза принимается на семь лет и составляет около 2 трлн евро. Документ должен получить одобрение всех 27 государств-членов, однако в объединении сохраняются глубокие разногласия между сторонниками жесткой экономии и противниками урезания региональных и сельскохозяйственных фондов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза. Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный финансовый план объединения. Швеция сочла предложенный документ слишком дорогим.