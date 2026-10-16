Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу

Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу

Tекст: Игорь Иножарский

Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

«Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.

Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.

Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.