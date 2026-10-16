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    16 октября 2026, 10:03 • Новости дня

    Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу

    Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал прекратить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

    «Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.

    Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.

    Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.

    16 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

    Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    @ Samuel Corum/Pool/CNP, Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще приезжать в страну в ответ на ее высказывание об отсутствии там нормальных туалетов.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

    «Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

    Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

    Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

    Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.

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    16 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией

    Си Цзиньпин призвал «вырвать больные деревья» при борьбе с коррупцией

    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    @ XINHUA/Ding Haitao/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем или срубить все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

    Китайский лидер выступил с рядом резких предупреждений в адрес правящей Коммунистической партии в преддверии крупного партийного съезда, пишет South China Morning Post.

    Фрагменты январской речи главы государства на пятом пленуме Центральной комиссии по проверке дисциплины опубликовал ведущий партийный журнал «Цюши».

    «Борьба с коррупцией – это главная битва, которую мы не можем позволить себе проиграть и не должны проигрывать никогда. Мы не можем остановиться ни на мгновение или отступить хотя бы на полшага... [Мы должны] вырывать с корнем или рубить «больные деревья» там, где это необходимо», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. В августе председатель КНР сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений. В июле он заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

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    15 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке на президентский дворец в Йемене погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах заявил, что в результате удара йеменского мятежного движения «Ансар Алла» по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене погибли пять человек.

    По словам Бхейбаха, пять человек погибли и 16 пострадали в результате террористической атаки хуситов на президентский комплекс Аль-Маашик в Адене, передает ТАСС.

    По данным СМИ, по президентскому дворцу Аль-Маашик было выпущено не менее четырех ракет, в районе комплекса прогремело пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства при атаке не пострадали. Ранее министерство информации республики сообщало о гибели двух сопровождавших премьера лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене.

    При обстреле резиденции на юге Йемена погибли два человека.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по Эр-Рияду.

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    15 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При обстреле президентского дворца на юге Йемена погибли два человека

    При обстреле хуситами президентского дворца в Адене погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела президентского дворца в Адене со стороны движения «Ансар Аллах» погибли два человека и шесть получили ранения, сообщили власти Йемена.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, передает РИА «Новости».

    «В результате обстрела президентского дворца Маашик со стороны «Ансар Аллах» погибли два человека, еще шестеро получили ранения», – сообщил источник агентства в органах власти Адена.

    Отмечается, что обстрел привел к значительным материальным разрушениям на территории дворца, где заседает международно признанное правительство Йемена.

    Ранее хуситы заявили об обстреле оперативного штаба саудовских сил, который размещался в президентском дворце в Адене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Во вторник Дональд Трамп пригрозил движению из-за ударов по королевству.

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    16 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Партия Нетаньяху уступила лидерство в Израиле
    Партия Нетаньяху уступила лидерство в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    По результатам нового опроса общественного мнения, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опустилась на второе место, а арабские политические силы достигли рекордных показателей.

    Согласно результатам нового опроса газеты Maariv, партия «Ликуд» потеряла два мандата и получила бы 18 мест в Кнессете, тогда как арабские партии в сумме набрали рекордные 14 мандатов, пишет Israel National News.

    Если бы выборы состоялись сейчас, крупнейшей фракцией в израильском парламенте стала бы партия Гади Айзенкота с 21 мандатом. Третье место занял бы блок Нафтали Беннета и Яира Лапида с 13 местами. Четыре политические силы, включая партию «Наш дом Израиль», получили бы по восемь мандатов.

    Нынешние партнеры по коалиции получили бы 47 мандатов, а левоцентристский блок – 51. Появление новых политических объединений правого толка может привести к равенству сил между правым и левоцентристским политическими лагерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия Израиля отстранила ведущие арабские партии от участия в голосовании. Израильский премьер предложил лишать гражданства за критику армии.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    16 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    МИД Китая назвал нереалистичным требование США о ядерном разоружении

    В Пекине сочли нереалистичным призыв США к ядерному разоружению Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала необоснованным и нереалистичным требование президента США Дональда Трампа к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении.

    Пекин отказался участвовать в предложенных Вашингтоном переговорах по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

    «На текущем этапе требование к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», – подчеркнула Мао Нин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Китай выступили за режим нераспространения ядерного оружия.

    В апреле США передали Москве и Пекину предложения по контролю над арсеналами.

    В феврале Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерные вооружения.

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    16 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Полиция Китая предупредила граждан об опасности браков с иностранками

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Китая в уезде Синьтянь (провинция Хунань) выпустила предупреждение для граждан о рисках международных браков, отметив опасность обмана со стороны иностранных невест.

    В предупреждении полиции говорится о необходимости защиты законных прав граждан, сохранения семейной гармонии и общественной стабильности. Согласно сообщению, браки, заключаемые при условии «выкупа за невесту», без долгого знакомства и эмоциональной привязанности, а также через нелегальных посредников, несут множество рисков, передает РИА «Новости».

    Полиция предупредила, что иностранки могут использовать поддельные документы, скрывать семейное положение и исчезать после получения денег. «После заключения брака женщина может продолжать требовать от мужчины и его семьи крупные суммы под различными предлогами: на помощь родственникам, инвестиции, лечение и другие нужды», – добавили в ведомстве.

    Власти призвали граждан убедиться, что их иностранный супруг или супруга оформят все необходимые документы для въезда и пребывания в Китае, а также напомнили о языковом барьере и трудностях социальной адаптации, которые могут негативно сказаться на отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Урале правоохранительные органы пресекли деятельность брачных аферистов, похищавших выплаты военных.

    В прошлом году в Москве суд вынес приговор брачному аферисту.

    Весной 2025 года в Татарстане полицейские задержали мужчину за хищение 44 млн рублей у женщин под предлогом создания семьи.

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    16 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

    У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

    Tекст: Мария Иванова

    Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.

    В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

    Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

    Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

    В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.

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    16 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана

    Ущерб Ирака от военного конфликта США и Ирана составил 60 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил, что государство понесло колоссальные убытки в размере 60 млрд долларов в результате военных действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    «Ирак понес убытки в размере 60 млрд долларов из-за войны между США и Ираном», – заявил Хусейн. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Иракское агентство новостей (INA).

    С марта Багдад был вынужден более чем на 80% сократить экспорт нефти, которая является основным источником доходов государства. Это произошло из-за закрытия Ормузского пролива и нападений на иракские танкеры в Персидском заливе.

    В конце февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории. В ответ Тегеран атаковал Израиль и арабские страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    В четверг премьер Испании оценил потери Евросоюза от этого противостояния.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании ситуации.

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    16 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля уничтожила участника нападения 7 октября командира ХАМАС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильские военные нанесли удар по северной части сектора Газа, в результате которого был ликвидирован командир военного крыла ХАМАС Мохаммед Абд аль-Халек Хала, проникший в Израиль 7 октября.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении Мохаммеда Абд аль-Халек Халы, который руководил штабом по производству оружия в военном крыле ХАМАС. Он отвечал за создание вооружений и способствовал наращиванию военной мощи группировки по всему сектору Газа, сообщает Israel National News.

    Отмечается, что этот командир участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

    В ходе отдельного удара в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа израильские силы ликвидировали Ахмада Джабрина Тауфика Далхана, состоявшего в военном крыле «Исламского джихада».

    Оба они занимались подготовкой атак на солдат ЦАХАЛ и израильских граждан, а также пытались восстановить возможности своих организаций, систематически нарушая режим прекращения огня. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба для мирных жителей, включая использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. Во вторник Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе. В воскресенье Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС.

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

    Иран обнаружил горящий танкер в Оманском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Ирана обнаружили нефтяной танкер, на котором возник пожар в запретной зоне Оманского залива, сообщила пресс-служба ВМС иранской армии.

    Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.

    Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.

    В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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