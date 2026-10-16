Минэнерго предложило странам Африки комплексное развитие энергетики

Минэнерго заявило о готовности России вести добычу и поставлять газ в Африку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва выступает за всестороннее развитие энергетического сектора африканских государств. «Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ. Мы предлагаем не только поставки ресурсов и оборудования, но и комплексное развитие собственных отраслей энергетики африканских стран: заранее готовим местных специалистов, нанимаем местных работников и передаем знания, чтобы партнеры сами управляли своими энергосистемами», – заявил министр в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА «Новости».

Кроме того, Цивилев рассказал об обсуждении совместной разработки и производства оборудования для газовой отрасли в рамках Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). По его словам, на этой площадке для практической кооперации также поднимаются вопросы взаимного признания стандартов и перехода на расчеты в национальных валютах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минэнерго заявило о превосходстве российских технологий чистого топлива.

В среду президент Владимир Путин подчеркнул важность безопасности логистических маршрутов в топливно-энергетическом комплексе.

Ведомство сообщило о росте экспорта российского угля в восточном направлении на 6%.