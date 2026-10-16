Президент Южной Кореи призвал изменить конституцию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал изменить конституцию

Tекст: Игорь Иножарский

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обратился к парламенту с призывом начать работу над поправками к конституции для закрепления в ней идеалов демократических движений страны, передает Yonhap.

Свое заявление глава государства сделал на церемонии по случаю 47-й годовщины продемократических протестов в Пусане и Масане в 1979 году, направленных против диктатуры тогдашнего южнокорейского лидера Пак Чжон Хи.

«Отражение демократического восстания в Пусане и Масане, а также демократического движения в Кванджу в преамбуле конституции – это минимальная мера, необходимая нам, чтобы не забыть обагренную кровью историю защиты демократии и народного суверенитета Южной Кореи», – заявил Ли Чжэ Мен.

Президент также попросил парламент начать сбор мнений общественности и провести разумные дискуссии по конституционной реформе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Севморпути. В феврале эксперт объяснил слова лидера Казахстана о конце суперпрезидентской эпохи. В январе президент Польши захотел переписать конституцию ради усиления власти.