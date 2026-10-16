В Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на проспекте Олимпийская деревня произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела мужчины и женщины», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Никулинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара и ход расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе при пожаре в Москве спасли шестерых человек. В мае мужчина погиб при пожаре в Москве. В апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.