Цивилев назвал приоритеты угольной отрасли России

Глава Минэнерго Цивилев заявил о планах увеличить добычу угля в 1,5 раза к 2050 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Одно из важных направлений достижения целей нового инвестцикла – увеличение экспорта угля из России. Для этого нужно повышать качество угля и развивать транспортную инфраструктуру. Также среди приоритетов – развитие внутреннего потребления угля и развитие рынков продуктов его глубокой переработки», – цитирует Цивилева РИА «Новости».

По словам министра, в соответствии с целевым сценарием программы развития отрасли, добыча угля в стране к 2050 году вырастет до 662 млн тонн. В 2025 году показатель ожидается на уровне 435 млн тонн, следовательно, объемы могут увеличиться в 1,5 раза.

Для достижения этого показателя планируется усовершенствовать систему выдачи лицензий на разработку месторождений. Это позволит нарастить долю открытой добычи, перенести основные объемы угледобычи на восток для оптимизации логистики, а также повысить производительность труда на предприятиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аналитики спрогнозировали сроки выхода угольной отрасли из многомиллиардных убытков.

В четверг Минэнерго заявило о превосходстве российских технологий чистого топлива.

Глава ведомства оценил перспективы развития угольной отрасли в стране.