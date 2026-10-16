Глава ФРС США заявил о фундаментальном изменении монетарной политики из-за ИИ

Глава ФРС США назвал влияние ИИ на монетарную политику фундаментальным

Tекст: Мария Иванова

Выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Кевин Уорш назвал появление новых технологий самым значительным изменением для американской и мировой экономики. Программы позволят быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от искаженных данных, передает РИА «Новости».

«Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики», – отметил Уорш.

По его словам, в краткосрочной перспективе новые решения воздействуют на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее. При этом последствия внедрения технологий для рынка труда остаются неопределенными, так как влияние на занятость в ближайшие месяцы предсказать сложно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

В августе президент России Владимир Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ.