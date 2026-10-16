Саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» Санчеса и Мелони из-за мигрантов

Rapporteur: Премьерам Италии и Испании предрекли жесткий спор из-за мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Участники встречи на высшем уровне готовятся к напряженным дискуссиям на фоне миграционного кризиса и взаимных претензий Мадрида и Рима по поводу соблюдения шенгенских правил, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

«Мы ожидаем, что обед, посвященный миграции, превратится в боксерский поединок между Санчесом и Мелони, и почти ничего больше», – заявил один из европейских дипломатов.

Италия и Дания намерены поднять вопрос о том, как миграционная политика отдельных государств усугубляет приток нелегалов и сказывается на остальных странах ЕС. Одной из главных тем разногласий станет подход испанского правительства.

Противоречия обострились после летнего кризиса в Сеуте, когда более 80 тыс. человек пересекли границу с Марокко и оказались в испанском анклаве. На этом фоне Италия и Испания вводили взаимные пограничные проверки. Итальянские ограничения истекли 15 октября, а испанские должны прекратить действие на следующей неделе, однако Рим еще не принял решение о продлении своих мер.

Разногласия разворачиваются на фоне приближающихся выборов в обеих странах. В Испании парламентское голосование назначено на ноябрь, а в Италии очередные выборы ожидаются в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты предрекли Италии возвращение тысяч мигрантов из государств Евросоюза.

Угроза распада объединения заставила итальянцев сдаться перед Испанией.

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