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    16 октября 2026, 09:49 • Новости дня

    Саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» Санчеса и Мелони из-за мигрантов

    Rapporteur: Премьерам Италии и Испании предрекли жесткий спор из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение миграционной политики во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе может перерасти в острое противостояние премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони.

    Участники встречи на высшем уровне готовятся к напряженным дискуссиям на фоне миграционного кризиса и взаимных претензий Мадрида и Рима по поводу соблюдения шенгенских правил, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Мы ожидаем, что обед, посвященный миграции, превратится в боксерский поединок между Санчесом и Мелони, и почти ничего больше», – заявил один из европейских дипломатов.

    Италия и Дания намерены поднять вопрос о том, как миграционная политика отдельных государств усугубляет приток нелегалов и сказывается на остальных странах ЕС. Одной из главных тем разногласий станет подход испанского правительства.

    Противоречия обострились после летнего кризиса в Сеуте, когда более 80 тыс. человек пересекли границу с Марокко и оказались в испанском анклаве. На этом фоне Италия и Испания вводили взаимные пограничные проверки. Итальянские ограничения истекли 15 октября, а испанские должны прекратить действие на следующей неделе, однако Рим еще не принял решение о продлении своих мер.

    Разногласия разворачиваются на фоне приближающихся выборов в обеих странах. В Испании парламентское голосование назначено на ноябрь, а в Италии очередные выборы ожидаются в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты предрекли Италии возвращение тысяч мигрантов из государств Евросоюза.

    Угроза распада объединения заставила итальянцев сдаться перед Испанией.

    Испанские власти решили установить пограничный контроль для граждан Италии.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    15 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Минтранс Латвии подсчитал убытки от запрета на транзит российского зерна

    DELFI: Латвия оценила убытки от запрета транзита зерна из России в 290 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на экспортный транзит зерна из России в страны Евросоюза может обойтись транспортной отрасли Латвии в 290 млн евро ежегодно, пишет портал DELFI.

    Согласно докладу министерства сообщения Латвии, государственная железнодорожная компания VAS Latvijas dzelzceļš может лишиться порядка 40 млн евро в год. Еще 250 млн евро составят совокупные потери портовых терминалов, перевозчиков и других предприятий, передает ТАСС.

    Кроме того, в случае запрета транзита российского зерна Латвия может столкнуться с судебными исками на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Ранее страны Балтии обвинили Россию в препятствовании экспорту украинского зерна. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии 9 октября направили в Брюссель обращение с просьбой запретить экспортный транзит российского зерна через территорию Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна. Во вторник Рига повысила тариф на транзит российского зерна на четверть. В прошлую пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    15 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    В Петербурге расширили запрет на виды работ по патентам для мигрантов

    В Петербурге расширен запрет на работы по патентам для мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Петербурга Александр Беглов расширил список сфер, где запрещено трудиться иностранцам по патентам, добавив туда розничную торговлю, медицину и салоны красоты, сообщили в администрации города.

    «Актуализирован запрет на привлечение мигрантов к работе в Петербурге до конца 2026 года – к таксистам и курьерам добавлены некоторые виды деятельности в сфере медицины, парикмахерских услуг, косметологии, розничной торговли, физкультуры и оздоровления», – передает заявление горадминистрации ТАСС.

    В декабре 2025 года власти Петербурга запретили иностранцам работать таксистами и курьерами. Данные ограничения касаются исключительно лиц, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента.

    Новые правила не затрагивают граждан стран Евразийского экономического союза, куда входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Также запрет не распространяется на высококвалифицированных специалистов и работников с официальным разрешением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов. Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию.

    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу.

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    15 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Евросоюз решил выделить Эстонии 32 млн евро на систему слежения за дронами

    ERR: ЕС решил выделить Эстонии 32 млн евро на поиск дронов у границ России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия приняла предварительное решение о выделении Эстонии почти 32 млн евро на укрепление системы мониторинга за беспилотниками на восточной границе республики.

    Эстония направит эти средства на создание многоуровневой интегрированной системы обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    «Благодаря этой поддержке в течение следующих трех лет мы совместно с силами обороны сможем вывести наблюдение за воздушным пространством и сухопутной территорией на восточной границе на новый уровень», – заявил заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

    В пресс-службе министерства внутренних дел Эстонии отметили, что новая система поможет предотвращать нелегальную миграцию, контрабанду, а также неправомерное использование летательных аппаратов. Ожидается, что комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Эстония начала строительство военных баз у российской границы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске эстонских войск в приграничные районы.

    Летом в Эстонию к российским рубежам прибыли американские морпехи.

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    16 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза

    Премьер Нидерландов Йеттен сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны Европейского союза выразили крайнее недовольство предложенным проектом нового многолетнего бюджета объединения.

    Все страны Европейского союза оказались недовольны предложением по формированию нового многолетнего бюджета, передает РИА «Новости».

    «Я бы скорее сказал, что вчерашняя встреча временами проходила в довольно напряженной атмосфере… все страны еще раз четко обозначили свое отношение к предложению, которое сейчас лежит на столе. Если коротко, все крайне недовольны», – сказал Йеттен.

    По словам главы нидерландского правительства, финансовый документ в предложенном виде недостаточно проработан и должен в большей степени фокусироваться на безопасности, конкурентоспособности и усилении контроля над миграцией.

    Ранее лидеры Нидерландов, Германии, Дании, Австрии и Финляндии потребовали сократить на несколько сотен миллиардов евро проект бюджета Еврокомиссии на 2028–2034 годы. План увеличить расходы на 60% они назвали политически и экономически нереалистичным на фоне проблем с государственными финансами у ряда стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза.

    Швеция сочла новый финансовый план объединения слишком дорогим.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за обсуждения бюджета.

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    16 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Швеция выдала США россиянина за экспорт микроэлектроники

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швеции передали Соединенным Штатам 52-летнего гражданина России Александра Суворова, которого обвиняют в незаконных поставках американской микроэлектроники двойного назначения.

    «Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Следствие считает, что с марта 2022 по апрель 2023 года обвиняемый закупал американскую микроэлектронику для российских заказчиков. Оплату и перевалку грузов осуществляли через гонконгскую фирму GS Group Limited, чтобы скрыть конечных получателей.

    По всем трем пунктам обвинения россиянину грозит до 45 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 1,75 млн долларов. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США обвинили трех россиян в киберпреступлениях и мошенничестве. США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве.

    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США.

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