Россия стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных стран мира

Tекст: Дарья Григоренко

Жарич отметил, что Россия вошла в число передовых развитых государств мира, передает РИА «Новости».

«Наша страна стала – вместе со своими традициями, богатством – одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», – заявил он на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия».

Эксперт добавил, что по ряду направлений государство входит в пятерку мировых лидеров. В качестве примера Жарич привел производство дальнемагистральных самолетов, создание высокоскоростных поездов, разработку авиационных двигателей, а также выпуск онковакцины и создание собственного поисковика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти запланировали направить на науку и образование более 4,9 трлн рублей.

В четверг президент Владимир Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий.