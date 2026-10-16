По делу о хищениях на поставках тушенки на СВО назначили новую экспертизу

Следствие назначило бухгалтерскую экспертизу по делу о поставках тушенки на СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты должны выяснить, какую сумму Минобороны заплатило за 180 тонн консервов, поставленных для нужд спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Военные следователи ведут уголовное дело о хищении 700 млн рублей в отношении полковника Виктора Таразевича и еще пятерых фигурантов, среди которых руководители компаний «Нармяспром» и МПК «Селятино». Ранее по этому делу уже назначали комплексную проверку качества и безопасности мясной продукции.

По данным следствия, «Военторг» привлек в качестве соисполнителя компанию «РБЕ», которая в феврале 2024 года заключила договор с «Нармяспромом» на поставку тушенки в воинские части.

После ознакомления с материалами защита обвиняемых подала ходатайство с просьбой уточнить у экспертов, какое юридическое лицо выступало получателем средств. Адвокаты настаивают, что деньги от военного ведомства поступали на счета «РБЕ», а не поставщику консервов.

Ранее бывшего топ-менеджера Грязинского пищевого комбината Эльвиру Смирнову приговорили к четырем годам колонии по делу о поставках некачественных пайков для ВС России с ущербом в 10 млрд рублей.

В августе бывшего главу управления ведомства Таразевича обвинили в мошенничестве.