Житель США начал зарабатывать на раскрытии секретов покойных на похоронах

Daily Star: Американец начал зарабатывать на раскрытии тайн людей после смерти

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина выполняет нетрадиционные посмертные поручения, включая признания в любви и ненависти, передачу секретов, доставку посланий и даже розыгрыши, пишет Daily Star.

«В моей работе раскрывается много горя или секретности. У людей есть разные жизни, о которых их близкие могут не знать», – заявил Уивер.

Часто его просят передать подарки или значимые открытки близким в особые даты, такие как дни рождения или Рождество. Нередко поручения касаются признаний в неверности, и задачей курьера становится донесение правды до родственников, какой бы неприятной она ни была.

Среди необычных просьб клиентов были требования положить в гроб ящик любимого вина, выбить на надгробии секретный рецепт печенья или стоять на похоронах в темных очках, изображая таинственность. Идея заняться этим делом пришла американцу во время пандемии, когда он узнал о похожем специалисте из Австралии.

Мужчина берется почти за любые задания, за исключением тех, что связаны с признанием в незаконных действиях. По его словам, эта работа изменила его собственное отношение к смерти и научила ценить моменты общения с живыми людьми.

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