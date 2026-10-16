  • Новость часаМинобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 09:26 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются и находятся на уровне ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 994,9 доллара, а к 9:00 мск составили 998,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

    В 2021–2022 годах цены на газ в Европе достигали исторических максимумов, а весной 2022 года был установлен рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый рост цен: в августе они превысили 800 долларов, в начале сентября – 900 долларов, а в середине сентября ненадолго преодолели отметку в 1000 долларов.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в ПХГ ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений поставок СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    В четверг биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение.

    В среду они опустились ниже 1000 долларов.

    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

    Комментарии (15)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Швеция выдала США россиянина за экспорт микроэлектроники

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швеции передали Соединенным Штатам 52-летнего гражданина России Александра Суворова, которого обвиняют в незаконных поставках американской микроэлектроники двойного назначения.

    «Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Следствие считает, что с марта 2022 по апрель 2023 года обвиняемый закупал американскую микроэлектронику для российских заказчиков. Оплату и перевалку грузов осуществляли через гонконгскую фирму GS Group Limited, чтобы скрыть конечных получателей.

    По всем трем пунктам обвинения россиянину грозит до 45 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 1,75 млн долларов. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США обвинили трех россиян в киберпреступлениях и мошенничестве. США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве.

    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум

    Запасы газа в хранилищах Европы оказались на минимальном с 2011 года уровне

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне похолодания и роста цен темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза продолжают падать, а уровень запасов опускается до исторических минимумов.

    К середине октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 74,1% необходимых к зиме объемов газа, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Отмечается, что этот показатель на 14,85 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. В хранилищах находится около 81 млрд куб. м газа, что стало наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%. Однако на фоне ожиданий теплой зимы этот показатель может быть снижен до 80%. В Газпроме ранее прогнозировали, что европейские запасы могут не достичь и 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.

    На прошлой неделе европейские операторы предрекли истощение запасов до 11% к концу зимы.

    В начале месяца эксперты подсчитали срок исчерпания объемов топлива в регионе.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Премьер Финляндии раскритиковал Трампа за дизельную сделку с Россией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в решениях президента США Дональда Трампа поддержать Россию в конфликте на Украине нет логики, и призвал Вашингтон вспомнить о европейских союзниках.

    Решение американского лидера поддержать Москву и заключить соглашение о поставках дизельного топлива вызвало шок и разочарование у союзников Киева, пишет Politico.

    «Мое послание ему заключается в том, что мы союзники. Мы состоим в НАТО. А что является самой большой угрозой для НАТО? Это Россия, и именно поэтому в этом нет никакой логики. У меня нет ответов, но есть много вопросов», – заявил Орпо в кулуарах саммита Европейского совета в Брюсселе.

    Политик связал действия главы Белого дома с предстоящими выборами в США. По его словам, Европа должна найти способ снабжать Украину оружием и финансировать ее зимой и в следующем году независимо от того, смогут ли лидеры ЕС полагаться на Соединенные Штаты.

    Для помощи Киеву Хельсинки вместе со Стокгольмом призывают Европейскую комиссию возобновить обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов. Орпо подчеркнул, что Финляндия уже попросила ЕК продолжить работу с Бельгией и другими странами объединения для поиска решения по изъятию этих средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса назвала дизельную сделку ударом по Владимиру Зеленскому. Во вторник Трамп счел российское руководство более заинтересованным в соглашении по Украине, чем власти в Киеве. В воскресенье журналисты сообщили о шоке союзников Киева из-за договоренностей Москвы и Вашингтона.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    Саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» Санчеса и Мелони из-за мигрантов

    Rapporteur: Премьерам Италии и Испании предрекли жесткий спор из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение миграционной политики во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе может перерасти в острое противостояние премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони.

    Участники встречи на высшем уровне готовятся к напряженным дискуссиям на фоне миграционного кризиса и взаимных претензий Мадрида и Рима по поводу соблюдения шенгенских правил, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Мы ожидаем, что обед, посвященный миграции, превратится в боксерский поединок между Санчесом и Мелони, и почти ничего больше», – заявил один из европейских дипломатов.

    Италия и Дания намерены поднять вопрос о том, как миграционная политика отдельных государств усугубляет приток нелегалов и сказывается на остальных странах ЕС. Одной из главных тем разногласий станет подход испанского правительства.

    Противоречия обострились после летнего кризиса в Сеуте, когда более 80 тыс. человек пересекли границу с Марокко и оказались в испанском анклаве. На этом фоне Италия и Испания вводили взаимные пограничные проверки. Итальянские ограничения истекли 15 октября, а испанские должны прекратить действие на следующей неделе, однако Рим еще не принял решение о продлении своих мер.

    Разногласия разворачиваются на фоне приближающихся выборов в обеих странах. В Испании парламентское голосование назначено на ноябрь, а в Италии очередные выборы ожидаются в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты предрекли Италии возвращение тысяч мигрантов из государств Евросоюза.

    Угроза распада объединения заставила итальянцев сдаться перед Испанией.

    Испанские власти решили установить пограничный контроль для граждан Италии.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Советник президента Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа

    Советник президента Кобяков: Мир входит в золотой век газа

    Tекст: Мария Иванова

    Газ становится источником энергетической безопасности, тогда как нефть превратилась в инструмент манипуляции, заявил советник президента Антон Кобяков на Российской энергетической неделе.

    «Надо иметь в виду, что мир входит в «золотой век» газа. Газ больше не является переходным топливом», – заявил Кобяков, передает РИА «Новости».

    По его словам, раньше газ рассматривался как временное топливо при переходе от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии.

    Кобяков также отметил, что в нынешних условиях газ стал ключевым элементом энергобезопасности, в то время как нефть используется для экономического принуждения и манипуляций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Венгрия вернула второе место по импорту российского газа в Евросоюзе

    Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам августа Венгрия поднялась на второе место среди стран Евросоюза по объемам импорта природного газа из России, в то время как Франция сохранила лидерство.

    Франция осталась на первом месте по импорту российского газа, несмотря на снижение поставок на 32%, до 247,8 млн евро. Париж закупает у России исключительно сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Венгрия, импортирующая только трубопроводный газ, поднялась на вторую строчку. Поставки выросли на 34% и составили 229,3 млн евро. Третье место заняла Греция, увеличившая закупки на 35%, до 178,2 млн евро.

    Болгария стала четвертой с объемом импорта в 164,6 млн евро (рост на 39%). Бельгия, сократившая закупки СПГ на 35% (до 121,2 млн евро), опустилась со второго на пятое место.

    В августе российский газ также импортировали Нидерланды (117,3 млн евро, рост в 3,5 раза), Словакия (106,5 млн евро, рост на 19%) и Испания (91,2 млн евро, рост на 17%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Венгрии Петер Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.

    На прошлой неделе страны ЕС рекордно нарастили закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    В августе Европа резко сократила импорт СПГ ради российского трубопроводного газа.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО назвал рутинным создание «теории победы»

    Главком сил НАТО Гринкевич назвал план «Теория победы» рутинным делом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что разработка оборонительного плана на восточном фланге альянса под названием «Теория победы» является рутинным делом.

    «Это на самом деле рутинное дело, у каждого моего предшественника была такая «теория победы». Командующий НАТО определяет принципы боя, который альянс должен вести в случае нападения», – заявил Гринкевич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Военачальник добавил, что этот план также служит сигналом России о боеготовности Североатлантического альянса. При этом он выразил уверенность, что Москва не станет инициировать крупномасштабное нападение на страны Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы».

    В понедельник он пообещал представить план противостояния России.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции

    Глава «Газпрома» Миллер и глава Минэнерго Турции обсудили сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили в Москве перспективы сотрудничества в газовой сфере.

    «В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере», – передает РИА «Новости» сообщение «Газпрома».

    Байрактар отметил, что на встрече обсуждалось «давно налаженное сотрудничество в сфере природного газа, являющееся краеугольным камнем наших отношений с РФ в энергетике». Также стороны оценили новые возможности для продвижения взаимодействия.

    Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство основывается на принципе взаимной выгоды и продолжит вносить вклад в энергобезопасность Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Газпром» объявил о готовности к зиме.

    Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.

    Также он сообщил о готовности обеспечить азиатскую страну российским газом.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    МВФ предупредил об угрозе рецессии в Европе даже после небольших потрясений

    МВФ: Даже небольшие потрясения угрожают ввергнуть экономику Европы в рецессию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Даже небольшие экономические потрясения могут спровоцировать рецессию в европейской экономике, предупредил Международный валютный фонд (МВФ).

    Экономика Европы может оказаться в рецессии даже вследствие небольших потрясений. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, посвященном перспективам экономического развития региона, отмечает ТАСС.

    «Тем не менее даже после того, как предложение энергоносителей в конечном счете нормализуется, структурные слабости Европы будут в среднесрочной перспективе сдерживать рост [ее экономики]. Потенциал медленного роста делает Европу менее стойкой, так что последствия даже небольших потрясений могут усиливаться и угрожать рецессией», – заявили авторы отчета.

    В фонде считают, что корнем проблемы Европы является слабая производительность труда из-за отсутствия инноваций. Эксперты также отметили, что четверти европейских стран потребуется провести бюджетную консолидацию в объеме более 5% ВВП для обеспечения устойчивости госдолга.

    Кроме того, аналитики МВФ ожидают, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в 2026 году потребуется повысить ключевые ставки не менее одного раза из-за инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой. Во вторник фонд заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    Ранее МВФ сообщал о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генерал Алексеев сделал первое заявление после покушения
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды
    Каллас закатила глаза после вопроса о переговорах ЕС с Россией и США
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке
    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы
    Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster
    Названы пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов