Голодные волки вышли к людям в нескольких регионах России

В регионах России участились случаи выхода голодных волков к населенным пунктам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Волки стали чаще выходить к людям в Ленинградской, Свердловской, Тюменской и Московской областях, пишут СМИURA.RU.

«Хищники все чаще заходят в города и села, нападают на животных и домашний скот. В Подмосковье диких зверей видели минимум 10 раз с начала осени», – сообщает издание.

Голодных хищников к населенным пунктам гонят запахи еды и мусора, миграция на зимовку, а также вырубка лесов. В связи с этим в Тюменской области и Подмосковье численность животных в охотничьих угодьях будут регулировать отстрелом.

На Кубани звери подходили близко к жилым домам и нападали на скот, а в Ленинградской области волк преследовал местную жительницу, гулявшую с собакой. В Забайкалье хищник напал на мужчину у порога его дома и повредил ему руку, после чего хозяин дал отпор и заколол зверя ножом.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жители Подмосковья стали чаще находить следы медведей у населенных пунктов.