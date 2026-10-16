Минобороны: Комплекс «Цитадель» эффективно уничтожает безэкипажные катера

Tекст: Дарья Григоренко

«Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, безэкипажные катера и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Max.

В военном ведомстве отметили, что 30-миллиметровая автоматическая пушка комплекса применяет шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва для уничтожения дронов противника.

Кроме того, в состав «Цитадели» входят пункт управления для координации работы, обзорная радиолокационная станция, огневые модули и боекомплект, уточнили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников.

Во вторник зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов.