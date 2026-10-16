Россия запланировала направить на науку и образование более 4,9 трлн рублей

Фальков сообщил о планах направить на науку и образование 4,9 трлн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Общий объем расходов на реализацию государственной программы «Научно-технологическое развитие» ежегодно растет. В соответствии с проектом федерального бюджета на цели ее реализации на три года запланировано более 4,9 трлн рублей», – сказал Фальков на заседании комитета Госдумы ТАСС.

В 2027 году на реализацию программы направят 1,58 трлн рублей, в 2028 году – 1,62 трлн рублей, а в 2029 году – 1,73 трлн рублей. Из этих средств на науку гражданского назначения планируется выделить 649,8 млрд рублей в 2027 году, 626,3 млрд рублей в 2028 году и 657,6 млрд рублей в 2029 году.

Расходы на образование составят 917,7 млрд рублей в 2027 году. В 2028 и 2029 годах этот показатель увеличится до 977,3 млрд и 1,05 трлн рублей соответственно.

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