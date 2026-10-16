Во Владивостоке начался морской этап российско-индийских учений «Индра-2026»

Корабли России и Индии вышли в Японское море в рамках учений «Индра-2026»

Tекст: Мария Иванова

Российский корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и индийский фрегат «Сахьядри» вышли в Японское море для отработки практических действий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В ходе маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Отдельным эпизодом станет отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. Палубные вертолеты совершат полеты по задачам учения и отработают посадку на корабли двух стран.

На заключительном этапе военные отработают освобождение захваченного пиратами судна. Моряки также проведут совместное маневрирование и проверят организацию связи. Межвидовые учения «Индра-2026» стартовали 14 октября и состоят из морского, сухопутного и воздушного этапов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026».

На прошлой неделе индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные маневры.

В прошлом году российские и индийские военные отработали штурм города на учениях.