Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум

Запасы газа в хранилищах Европы оказались на минимальном с 2011 года уровне

Tекст: Мария Иванова

К середине октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 74,1% необходимых к зиме объемов газа, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что этот показатель на 14,85 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. В хранилищах находится около 81 млрд куб. м газа, что стало наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%. Однако на фоне ожиданий теплой зимы этот показатель может быть снижен до 80%. В Газпроме ранее прогнозировали, что европейские запасы могут не достичь и 75%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.

На прошлой неделе европейские операторы предрекли истощение запасов до 11% к концу зимы.

В начале месяца эксперты подсчитали срок исчерпания объемов топлива в регионе.