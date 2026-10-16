Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО

Обвиняемый в убийстве криптобизнесмена Новака скончался в СИЗО после болезни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роман Новак и его супруга Анна были убиты в ОАЭ в прошлом году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования арестовали троих человек: Владимира Далекина, Юрия Шарыпова и бывшего сотрудника петербургской милиции Константина Шахта, передает РИА «Новости».

«Один из троих арестованных фигурантов Далекин скончался в следственном изоляторе после продолжительной болезни», – заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Юрий Яшков.

Следователь добавил, что расследование в отношении Шарыпова уже завершено. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд. Все трое фигурантов признали вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, убийцы криптобизнесмена Новака с супругой инсценировали его побег из-за долгов.



