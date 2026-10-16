В Бурятии ликвидировали более 400 представлявших угрозу медведей

В Бурятии ликвидировали 425 медведей из-за угрозы людям

Tекст: Дмитрий Зубарев

За последние сутки в Кабанском, Кяхтинском, Закаменском и Джидинском районах было застрелено девять особей. Риск встречи с хищниками в лесу и вблизи него сохраняется, передает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.

Сообщения о выходе медведей в населенные пункты продолжают поступать, за сутки зафиксировано четыре таких случая, а с 12 октября – 35.

Выплаты за регулирование численности медведей в республике увеличены в сентябре с 6 до 15 тыс. рублей за особь. В Закаменском районе действует дополнительная выплата в 7 тыс. рублей. Вознаграждения уже выплачены по 105 заявкам.

По оценкам ведомства, в Бурятии обитает около 6 тыс. бурых медведей. Этой осенью в регионе произошло шесть нападений хищников на людей, в результате которых погибли два человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в Бурятии за неделю застрелили более полусотни опасных медведей.