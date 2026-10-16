Парламент Гренландии предложил запретить глубоководную добычу ископаемых

Ritzau: Парламент Гренландии предложил запретить глубоководную добычу ресурсов

Инициатива предполагает запрет на глубоководную разработку месторождений до 31 декабря 2029 года с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ritzau.

Ожидается, что правительство автономии представит соответствующий законопроект на весенней сессии парламента в 2027 году. Эту информацию также подтвердила датская телерадиокомпания DR.

В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность совместной добычи редкоземельных минералов в Гренландии после сделки с местными властями. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что на острове в скором времени начнутся масштабные работы по разведке нефти, газа и минералов. В ответ МИД Дании призвал Вашингтон вести разведывательную деятельность строго в соответствии с местным законодательством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дании оценила соглашение с США о базах в Гренландии.

В среду местные власти опровергли слова Дональда Трампа о скорой масштабной добыче нефти.

Американский лидер анонсировал начало разработки минералов и углеводородов на острове.