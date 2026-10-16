Эксперты назвали пять популярных схем кредитного мошенничества

Оформление кредитов по чужому паспорту назвали одной из главных схем обмана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Среди главных схем обмана – оформление кредитов по чужим паспортным данным и ИНН, предоставление займов на невыгодных условиях, выдача займов по договору хранения под видом обеспечительного платежа, возвратный лизинг и кредитование под залог в псевдокомиссионных магазинах, сообщается на портале Mos.ru.

«Ситуации в жизни бывают разные, и порой нам действительно приходится брать деньги взаймы. Но именно в такие моменты, когда средства нужны немедленно, а изучать предложения некогда, чаще всего орудуют мошенники», – отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют регулярно проверять свою кредитную историю, установить самозапрет на получение кредитов, внимательно изучать условия договоров и проверять наличие лицензии Банка России у кредитных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД сообщило о схеме мошенников, заставляющих россиян оформлять кредиты под видом работодателей.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых мерах защиты от телефонных мошенников.

В июне читателям объяснили, как бесплатно проверить свою кредитную историю.