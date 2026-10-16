Секретный брифинг об угрозах выборам в США сорвался из-за сбоя видеосвязи

CNN: Секретный брифинг по выборам в США сорвался из-за технического сбоя

Tекст: Мария Иванова

Секретный брифинг для должностных лиц, ответственных за проведение промежуточных выборов, прервался через 15–30 минут после начала из-за технических неполадок, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Приглашения на мероприятие разослали всего за пару дней, из-за чего представители некоторых ведомств не смогли подключиться. Организаторы выборов, изменившие свои графики менее чем за три недели до голосования, оказались разочарованы неспособностью властей наладить связь.

Брифинг должен был стать первым с президентских выборов 2024 года мероприятием, на котором представители ФБР и Управления директора национальной разведки при содействии Агентства по кибербезопасности рассказали бы об угрозах со стороны иностранных государств в закрытом режиме.

Ранее NBC сообщил о расследовании обстоятельств отправки писем с неизвестным порошком в офисы госсекретарей штатов и избирательные комиссии в преддверии выборов, намеченных на 3 ноября.

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