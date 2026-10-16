Rapporteur: Прокуратура ЕС начала расследование коррупции в комитете Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Первые подозрения в махинациях с государственными контрактами появились в марте, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

Несколько информаторов обратились в Бюро по противодействию мошенничеству (OLAF), которое провело проверку и передало материалы в Прокуратуру ЕС. По информации портала, проверка касалась генерального секретаря комитета Изабель Ле Гало Флорес, которая, предположительно, распределяла контракты среди своих друзей.

EPPO, EESC и OLAF отказались от комментариев, так как расследование еще продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание Berliner Zeitung сообщило, что коррупция на Украине становится проблемой для Европы.

В июне в ЕС начали расследование секретного чата Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским.