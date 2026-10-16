Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение на Камчатке

МЧС: Землетрясение на Камчатке ощущалось в Северо-Курильске до четырех баллов

Tекст: Мария Иванова

Подземные толчки на юге камчатского полуострова произошли днем в пятницу. В Сахалинской области сейсмособытие затронуло только один населенный пункт, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«16 октября 14:35 (6:35 мск), по информации сейсмостанции Южно-Сахалинск, зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие на юге полуострова Камчатки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели добавили, что на территории островного региона подземные толчки ощущались до четырех баллов исключительно в городе Северо-Курильске. При этом тревога из-за возможной угрозы цунами не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке.

В среду у восточного побережья полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Летом подземные толчки магнитудой 5,0 произошли у побережья северных Курил.