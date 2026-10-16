Шор заявил о нарушении прав Евгении Гуцул в молдавской тюрьме

Шор сообщил о полном несоблюдении прав осужденной Евгении Гуцул в тюрьме

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ее права не соблюдаются от слова совсем, так как в Молдове законов в целом нет», – сказал политик, отвечая на вопрос об условиях содержания бывшей главы автономии, передает РИА «Новости».

Шор также поблагодарил Гуцул за стойкость, отметив, что она является представителем всей их команды. Лидер оппозиционного блока выразил уверенность в том, что осужденную ждет большое политическое будущее.

В августе 2025 года суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в республике партии «Шор». Сама политик неоднократно называла уголовное дело политически мотивированным, а оппозиция обвинила в давлении на Гагаузскую автономию правящую партию «Действие и солидарность» и президента Майю Санду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал власти Молдавии освободить Гуцул.

Ранее Кишинев отказал послу России во встрече с осужденной.

Кроме того, парламент Гагаузии потребовал освободить приговоренную.