Заключенный получил 24 года за вербовку осужденных на сторону Украины

Суд приговорил заключенного в Хакасии к 24 годам за склонение к госизмене

Tекст: Мария Иванова

Мужчина склонял других заключенных заключать контракты с Минобороны для последующего перехода на сторону Украины, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Забайкальскому краю.

Кроме того, осужденный 2004 года рождения оправдывал деятельность украинской террористической организации.

В 2024 году мужчина уже был осужден за госизмену к 12 годам колонии. По совокупности преступлений ему назначено 24 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока – в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Сочи задержанные отец и дочь были осуждены за государственную измену.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о борьбе России с вербовкой наемников для ВСУ.