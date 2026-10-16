Продюсер Доннерт оценил дисциплину российских цирковых артистов

Tекст: Мария Иванова

«Я считаю, у российских артистов высокая дисциплина, они работают на пределе возможностей и для них нет границ фантазии и амбициям», – заявил Доннерт. По его словам, совместная работа с россиянами становится хорошей мотивацией для иностранцев повысить свой профессиональный уровень, передает РИА «Новости».

Продюсер отметил, что Россия знаменита своим цирковым искусством, а в его компаниях по всему миру работает множество российских исполнителей.

Доннерт входил в состав жюри V Международного фестиваля циркового искусства «Без границ». Мероприятие прошло в Цирке Гаэтано Чинизелли в Петербурге с 10 по 13 сентября, собрав более 200 представителей отрасли из 18 стран мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о давлении на иностранных артистов из-за поездок в Россию.

В прошлом месяце российские гимнасты взяли гран-при международного циркового фестиваля.

В прошлом году Запашный предложил ввести контракты для цирковых артистов по аналогии со спортсменами.