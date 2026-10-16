В Пермском крае ввели план «Ковер» из-за угрозы беспилотников

Аэропорт Перми приостановил работу из-за угрозы атаки украинских беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Режим «Ковер» введен на территории Прикамья в 09.15: в Перми радиусом 100 км, Березниках радиусом 100 км и селе Березовка радиусом 150 км», – передает ФедералПресс со ссылкой на сообщение ведомства.

Росавиация объявила о введении ограничений в пермском аэропорту: Большое Савино временно не принимает и не отправляет рейсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над регионами страны.

На нефтеперерабатывающем заводе в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар.