Концерты Ларисы Долиной перенесли на 2027 год

Сольные концерты Долиной перенесли на 2027 год ради подготовки нового альбома

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Эти концерты были перенесены на 2027 год. Основная причина – подготовка и премьера новой концертной программы, которая в большей степени будет включать в себя джазовые композиции и премьеру альбома «Последнее прощай» по названию одноименной песни», – цитирует Пудовкина РИА «Новости».

По его словам, перенос не связан с самочувствием Долиной, ее реабилитация после проблем с позвоночником завершилась, здоровье не вызывает опасений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее юбилейный концерт певицы в Петербурге отменили.

Тем временем Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем.

Также представитель Долиной рассказал о ее большом туре.