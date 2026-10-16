Индийская Reliance ответила на критику Илона Маска

Индийская Reliance ответила на критику Маска из-за задержек Starlink

Tекст: Мария Иванова

«В Reliance мы никогда не боялись конкуренции. Мы рассматриваем ее как наиболее надежную проверку того, кто лучше обслуживает клиента», – заявили в компании, пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что Reliance развивалась в Индии, которая приветствует как отечественные, так и международные инвестиции и инновации. Отмечается, что правительство Индии применяет одинаковую процедуру ко всем заявителям, а собственные спутниковые услуги Jio ожидают одобрения.

Компания напомнила, что ее продукт Jio вышел на телекоммуникационный рынок Индии в 2016 году и за десять лет завоевал доверие более 530 млн клиентов.

Ответ Reliance последовал за неоднократной критикой Маском председателя компании Мукеша Амбани. Маск обвинял его в стремлении защитить свои позиции на рынке и блокировании запуска Starlink, который, по словам миллиардера, имеет лицензии более чем в 165 странах.

Власти Индии рассматривали предложение о запуске Starlink с 2021 года. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности. В августе SpaceX подала заявку повторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис Starlink получил лицензию для работы в Индии.