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    16 октября 2026, 07:56 • Новости дня

    Московские врачи спасли младенца с тяжелым иммунодефицитом

    В Москве пересадили костный мозг младенцу с редким иммунодефицитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты столичных клиник вылечили мальчика с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью, вовремя заметив патологию по анализу крови и проведя пересадку костного мозга.

    Врачи Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и Морозовской детской больницы помогли новорожденному с редкой наследственной патологией, из-за которой организм уязвим перед инфекциями, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

    Мальчик появился на свет в мае. В первые дни его состояние не вызывало опасений, однако врача-неонатолога Арину Ларину насторожили результаты анализа крови. Она назначила расширенное обследование, которое выявило тяжелую комбинированную иммунную недостаточность.

    «Благодаря ранней диагностике и своевременной госпитализации в Морозовскую больницу пациенту в кратчайшие сроки провели полный спектр исследований для подтверждения ТКИН и подготовки к пересадке костного мозга», – заявил главврач медучреждения Валерий Горев.

    Донором для ребенка стал его отец. Трансплантация прошла успешно, и спустя 100 дней наблюдения малыша выписали домой для продолжения лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг трансплантологи Московской области спасли десять жизней за сутки. В среду подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае. До этого пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.

    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

    Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.

    Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

    «Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.

    Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    16 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа

    Врач Баранов заявил о возможности вывести диабет в ремиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    Кардинальное изменение образа жизни и снижение процента жира могут вывести диабет второго типа на ранних стадиях в полноценную ремиссию, заявил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

    Специалист пояснил, что второй тип недуга чаще встречается у взрослых людей из-за малоподвижного образа жизни и избыточного веса, когда клетки организма теряют чувствительность к вырабатываемому инсулину.

    «Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни <...> можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически – вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», – сказал он РИА «Новости».

    Медик предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни болезнь вновь может вернуться.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в стране сахарным диабетом первого и второго типов страдают более 6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией и указал на причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    Кардиолог назвал диабет одной из причин ускоренного старения сердца.

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    15 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером четверга уничтожили на подлете к Москве десять дронов. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что силы ПВО поздним вечером четверга уничтожили на подлете к городу десять дронов ВСУ.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Фламинго» и 342 украинских БПЛА. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил вечером четверга о том, что аэропорты Домодедово и Жуковской временно приостановил выпуск и прием рейсов, а Внуково перешел к работе с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Этот же режим работы затронул аэропорт Жуковский (Раменское).

    В Росавиации добавили, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в четверг сообщала о том, что аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар ограничили полеты.


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    15 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 37

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее число дронов, сбитых силами ПВО на подлете к Москве вечером четверга, достигло 37 штук, о чем в Max-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шестнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщал об 11 сбитых дронах.

    А также о первой партии уничтоженных в этот вечер БПЛА на подлете к Москве из  десяти дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.


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    16 октября 2026, 02:01 • Новости дня
    В штате Орегон трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском Орегоне подросток убил четверых человек в младшей школе и был ликвидирован прохожим, передает CBS News.

    Вооруженный 16-летний юноша открыл огонь в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон, лишив жизни троих детей и одного взрослого, пока случайный прохожий не остановил его выстрелом.

    Трагедия произошла в учебном заведении Silver Rail, передает CBS News. Местная полиция получила сообщение о вооруженном человеке на парковке, затем злоумышленник проник в здание. Прибывшие через три минуты патрульные обнаружили нападавшего мертвым.

    К расследованию в городе Бенд, расположенном примерно в 240 км от Портленда, подключились агенты ФБР.

    По данным правоохранителей, подозреваемого нейтрализовал неравнодушный свидетель происшествия.

    В текущем году в американских школах зафиксировано 149 подобных инцидентов, тогда как в прошлом году их количество достигло 235.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.
    Школьник погиб при стрельбе у школы в Турции. Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка.

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    16 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Онищенко назвал самую опасную инфекцию в мире

    Онищенко назвал грипп самой опасной в мире инфекцией

    Tекст: Катерина Туманова

    Грипп остается самой опасной инфекцией в мире из-за риска тяжелых системных осложнений у сотен миллионов заболевших, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Не надо недооценивать грипп, это сейчас самая опасная инфекция, ею болеют сотни миллионов человек. После перенесенного заболевания у людей, особенно у тех, у кого имеются хронические заболевания, возникают системные осложнения, до которых лучше не доводить», – подчеркнул Онищенко в беседе с РИА «Новости».

    Академик отметил, что пока уровень заболеваемости не превышает норму ни в одном российском регионе, однако рост уже начался.

    Резкое похолодание в европейской части страны спровоцирует более интенсивный подъем заболеваемости, поэтому необходимо сделать прививку.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее прогнозировала пик заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России. Министр Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    16 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА силами ПВО Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Пятнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ПВО сбила почти 60 беспилотников на подлете к столице. Количество уничтоженных аппаратов увеличилось до 79.

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    16 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Олимпийской деревне на западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщили в городской прокуратуре.

    «По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на проспекте Олимпийская деревня произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела мужчины и женщины», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

    Никулинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара и ход расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе при пожаре в Москве спасли шестерых человек. В мае мужчина погиб при пожаре в Москве. В апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

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