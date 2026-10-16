Мэр Сочи назвал сроки начала горнолыжного сезона

Мэр Сочи Прошунин сообщил о начале горнолыжного сезона в декабре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лучшее время для катания на сочинских снежных трассах придется на февраль и первую половину марта, передает РИА «Новости».

«Горнолыжный сезон на сочинских трассах традиционно стартует в декабре и может продолжаться в высокогорной зоне вплоть до середины июля, однако классическое катание длится до мая», – сказал Прошунин.

Он добавил, что зима в Сочи позволяет совмещать утренние лыжные спуски с вечерним отдыхом и любованием закатами на морском побережье.

Мэр также напомнил, что сейчас на курорте продолжается бархатный сезон. По его словам, в отелях и санаториях действуют специальные льготные программы для участников спецоперации, пенсионеров, молодоженов, семей с детьми и жителей южных регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сочи признали курортом федерального значения. Богатые россияне массово сменили отдых в Сочи на Крым. Министр экономического развития Максим Решетников объявил Год горного туризма в странах СНГ.