  • Новость часаМинобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 07:37 • Новости дня

    Новые власти Окинавы разрешили пребывание военных конвертопланов США

    Kyodo News: Власти японской Окинавы разрешили пребывание конвертопланов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор самой южной японской префектуры Окинава Гэнта Кодзя дал санкцию на дальнейшее пребывание американских военных конвертопланов, вопреки протестам прежней администрации региона.

    На встрече с журналистами глава региона назвал нереалистичным требование прекратить использование конвертопланов, отметив их участие в совместных учениях с японскими вооруженными силами, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    В настоящее время на авиабазе морской пехоты США Футэмма в городе Гинован развернуты 20 американских конвертопланов. Прежний губернатор Дэнни Тамаки требовал полной ликвидации этого объекта из-за частых инцидентов и аварий.

    В 2023 и 2024 годах полеты аппаратов приостанавливались на пять месяцев после крушения, унесшего жизни восьми американских военнослужащих. Новый руководитель Окинавы изменил позицию предшественника и поддержал планы Токио по сохранению базы с условием ее перевода на менее населенный север префектуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные США и Японии отработали захват спорных островов. Кроме того, в Японии при протестах у базы США погибли два человека. Также Соединенные Штаты вывезли американские ракетные установки с японской базы.

    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Комментарии (4)
    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Комментарии (13)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    @ AAP Image/Lukas Coch/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в парламенте заявила, что тратит на бытовые дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, поскольку лично готовит завтрак, моет посуду и ухаживает за собой.

    Санаэ Такаити, ставшая в прошлом году первой женщиной на посту премьер-министра Японии, рассказала депутатам, что на фоне и без того плотного графика берет на себя значительную часть домашних обязанностей. «По утрам я принимаю ванну, готовлю завтрак, а потом мою посуду, не говоря уже о нанесении макияжа», – сказала она, добавив, что чувствует, будто тратит на такие дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, передает South China Morning Post.

    Такаити назвала себя трудоголиком и ранее признавалась, что спит всего по два–четыре часа в сутки, а иногда проводит совещания с сотрудниками в три часа ночи. Поводом для обсуждения ее расписания стал вопрос депутата правящей коалиции о том, как японские премьеры выдерживают марафонские часы присутствия на заседаниях парламента.

    Издание отмечает, что главы японского правительства обычно ежедневно проводят в парламенте по пять–семь часов, отвечая на вопросы оппозиции или просто находясь в зале. По данным исследования, на которое сослался депутат партии «Инновации Японии» Фумитакэ Фудзита, в 2022 году премьер Японии присутствовал на заседаниях 72 дня, тогда как премьер Британии – 50 дней, а канцлер Германии – 13 дней.

    На фоне высказываний Такаити издание напоминает о жестких гендерных ролях в Японии и хронической недопредставленности женщин в политике. На последних выборах в нижнюю палату парламента в феврале из 465 мандатов женщины получили лишь 68, что подчеркивает уникальность прихода Такаити к власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Британии призвали премьер-министра Японии Санаэ Такаити договориться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Японии Такаити направила подношение в храм Ясукуни, вызвав критику соседних стран. Японский премьер также заявила о сохранении безъядерного статуса страны.

    Комментарии (19)
    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж

    ФСБ: На Сахалине за шпионаж задержан японский журналист

    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в сборе секретных данных об обороноспособности России.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли противоправную деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске. Иностранец был задержан накануне вылета за пределы страны, после чего его доставили в Москву, передает РИА «Новости».

    «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Румынии по подозрению в шпионаже задержали россиянина.

    Летом парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже гражданку России.

    В марте власти Австралии не предъявили обвинений в шпионаже арестованным россиянам.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Японская JR Central объявила о запуске нового «поезда-пули»

    Японская JR Central представила новую модель «поезда-пули»

    Японская JR Central объявила о запуске нового «поезда-пули»
    @ Central Japan Railway Co

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японский железнодорожный оператор JR Central представил следующее поколение высокоскоростных экспрессов, оснащенных передовой системой автоматического управления и улучшенной защитой от землетрясений.

    Central Japan Railway Co. объявила о планах запустить на линии синкансэн Токайдо новый состав серии S0 в июле 2029 года, полностью заменив действующие поезда типа N700S, передает Kyodo News.

    Синкансэн – это знаменитая японская сеть высокоскоростных железных дорог, также известная как «поезд-пуля».

    Коммерческая эксплуатация новейших составов начнется в июле 2029 года, передает портал Traicy. Модель получила индекс S0, символизирующий новую отправную точку в эволюции высокоскоростных магистралей. Эти поезда заменят текущее поколение N700S на линиях Tokaido и Sanyo.

    Ключевой особенностью новинки станет система автоматического ведения GOA2. Машинист будет присутствовать в кабине, однако электроника возьмет на себя контроль скорости, точное торможение и корректировку расписания. Использование миллиметрового диапазона радиосвязи позволит сократить время реакции автоматики на землетрясения с двух секунд до 0,2 секунды.

    Комфорт пассажиров значительно возрастет благодаря новым сиденьям, встроенным в стекла антеннам 5G и увеличенному пространству для багажа. Уровень вибраций при расхождении со встречными составами снизится на 10%. За счет инновационной аэродинамической формы носовой части потребление энергии уменьшится на 6%.

    До первой половины 2032 года планируется выпустить 25 таких составов. Тестовый образец выйдет на пути уже в августе 2028 года. При производстве вагонов доля переработанного алюминия увеличится до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские составы «Синкансэн» движутся с крейсерской скоростью 320 километров в час. Российские железные дороги планируют внедрить полностью автономные поезда в 2026 году.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала

    Bloomberg: Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за скандала

    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов и сокращении финансирования дорожных работ для округов, не поддержавших его на февральских выборах в правительстве премьера Санаэ Такаити.

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна в среду подал прошение об отставке на фоне обвинений в возможном подкупе избирателей и злоупотреблении бюджетными средствами, что делает его первым членом кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, уходящим из-за скандала, пишет Bloomberg.

    «Я приношу извинения за то, что доставил такую огромную неприятность всем, кто был вовлечен», – заявил Яна журналистам после подачи прошения об отставке, добавив, что сделал этот шаг из опасения затормозить работу парламента и министерства. При этом он отказался раскрывать, как отреагировала на его решение Санаэ Такаити.

    Скандал вокруг министра разгорелся после сообщений, что он хвастался сокращением финансирования дорожных работ в муниципалитетах, которые, по его словам, не поддержали его на февральских парламентских выборах, а также после обвинений в организации бесплатного транспорта для избирателей на стартовый митинг, что в Японии может считаться нарушением строгого избирательного законодательства.

    Яна настаивает, что закона не нарушал и что оплачивал транспорт как часть расходов на аренду площадки, а не как пожертвование, позднее он публично отказался от своих слов о сокращении дорожного финансирования и принес извинения. Такаити сначала защищала министра, но затем заявила в парламенте, что при признаках незаконности «не станет колебаться с кадровым решением», и назвала его высказывания о дорожном бюджете «действительно не крутыми», на фоне чего позиции Яны в кабинете ослабли.

    Кабинет Такаити до этого выдерживал череду публикаций о скандалах: таблоиды сообщали о внебрачной связи тогдашнего министра образования Ёхэя Мацумото и возможных нарушениях избирательных правил министром экономической безопасности Кими Онода и министром финансов Сацуки Катаямы, однако эти истории не привели к немедленным отставкам. По данным последнего опроса национальной телекомпании NHK, рейтинг поддержки Такаити составляет 51%, что выше показателей ее предшественников, но новый скандал может осложнить положение правящей Либерально-демократической партии накануне весенних местных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность отставки главы Минсельхоза из-за обвинений в шантаже избирателей. Премьер-министр Японии также заявила о больших затратах времени на уход за собой и домашние дела, что вызвало дискуссию в обществе. В июле жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России

    Премьер Японии Такаити прокомментировала задержание японца за шпионаж в России

    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японские власти не причастны к шпионажу на территории России.

    «Таких фактов нет», – заявила Такаити журналистам в Токио на фоне задержания гражданина Японии в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, передает «Интерфакс».

    Премьер отметила, что детали дела пока остаются неясными, так как у каждой страны свое внутреннее законодательство.

    «Тем не менее Япония будет твердо отстаивать свою позицию», – добавила она.

    Такаити также подчеркнула, что считает крайне важной защиту японских граждан, и заверила, что японские власти намерены сосредоточить на этом свои усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    В тот же день Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж.

    Во вторник ФСБ показала видео задержания японского журналиста на Сахалине.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков прокомментировал задержание японского журналиста

    Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности России выполняет свои функции по поимке шпионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске.

    Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

    «Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.

    Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.

    Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Посол России отверг претензии Японии по Итурупу и задержанию журналиста

    Посол Ноздрев отверг претензии Токио из-за визита делегации КНР на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Японии Николай Ноздрев в ходе беседы в японском дипломатическом ведомстве решительно отвел претензии Токио по поводу задержания журналиста и визита китайской делегации на остров Итуруп.

    Ноздрев встретился с генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой и ответил на претензии японской стороны, передает РИА «Новости».

    Посол России в Японии Николай Ноздрев отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» российскими правоохранительными органами в Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп.

    Ноздрев также подчеркнул, что следственные мероприятия по делу задержанного представителя СМИ будут осуществляться в строгом соответствии с российским законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии.

    Во вторник стало известно, что задержанный журналист собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей

    Премьер Японии задумалась об отставке министра Яны после угроз избирателям

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не исключила возможности отправки в отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны на фоне скандала с угрозами урезать госфинансирование не поддержавшим его местным властям.

    Глава правительства выступила на слушаниях в бюджетной комиссии нижней палаты парламента после публикаций об угрозах со стороны руководителя ведомства, передает ТАСС.

    «Его заявления, если это соответствует действительности, крайне неуместны и нелепы, – сказала Санаэ Такаити. – Я хорошенько подумаю, может ли этот человек заниматься административной деятельностью».

    Она также предупредила о готовности принять кадровые решения в случае подтверждения факта нарушения министром избирательного закона. Кадзуо Яна подозревается в незаконном предоставлении бесплатных автобусов своим сторонникам на недавних выборах.

    В мае политик заявил на встрече с активистами правящей Либерально-демократической партии, что добился серьезного сокращения дорожных дотаций двум муниципалитетам, мэры которых отказались поддержать его кандидатуру. Аудиозапись этих слов попала в распоряжение популярного еженедельника. Сам чиновник многократно извинялся, объясняя свои высказывания безответственностью и отрицая реальное давление на избирателей.

    На состоявшихся в феврале всеобщих выборах глава ведомства проиграл в своем округе в префектуре Тотиги, несмотря на личную поддержку премьера. Политику удалось пройти в парламент по системе пропорциональных партийных списков, а в сентябре он был назначен на министерский пост в ходе реорганизации кабинета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель Минсельхоза Японии отказался покидать должность на фоне скандала с рисом.

    Летом жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

    В прошлом году страна погрузилась в кризис после ухода с поста предыдущего главы правительства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генерал Алексеев сделал первое заявление после покушения
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды
    Каллас закатила глаза после вопроса о переговорах ЕС с Россией и США
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке
    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы
    Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster
    Названы пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов