Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива

Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

«Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.