На складе в подмосковных Люберцах вспыхнул крупный пожар

Площадь пожара на складе в Люберцах достигла 1,2 тыс. квадратных метров

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Люберцах горит склад на площади 1,2 тыс. кв. метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В Люберцах ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Люберцы... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание складского помещения на площади 1200 квадратных метров», – сообщили в ведомстве.

Из горящего здания были своевременно эвакуированы 15 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при пожаре на складе в подмосковном Подольске погибли два человека. В понедельник спасатели локализовали возгорание на складе с алкоголем в Подмосковье. В прошлом месяце огнеборцам также удалось локализовать пожар на другом подмосковном складе.